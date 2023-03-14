Масалитин — о шансах «Ливерпуля» пройти «Реал»: «В футболе все возможно»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «Ливерпуля» пройти «Реал» в Лиге чемпионов.

«Знаете, когда «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, тоже никто не верил в эти чудеса вообще. И «Ливерпуль» «Барселоне» в Лиге чемпионов сначала сгорел 0:3, а потом выиграл 4:0 (сезон-2018/19). Поэтому в футболе все возможно. Но, конечно, «Ливерпуль» сейчас не в своих лучших кондициях, очень много травмированных, игра разладилась. «Реал» очень серьезный раздражитель, который нашел свою игру, и все заточено у них на результат. Очень команда хорошо сыграна, футболисты друг друга понимают. Понятно, что фаворит, конечно, «Реал», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами прошел в Англии и завершился победой «Реала» (5:2). Ответная игра состоится в Мадриде 15 марта и начнется в 23.00 по московскому времени.