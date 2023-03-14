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Масалитин считает «Манчестер Сити» явным фаворитом в матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

«Естественно, [«Манчестер Сити» фаворит]. Они показывают очень хороший, содержательный футбол, особенно дома. Шансы у них очень высокие, но это футбол, а в футболе все бывает. Но явный фаворит здесь «Манчестер Сити», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первая игра между командами прошла 22 февраля в Германии и завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Манчестере сегодня, 14 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/14/19962451.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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