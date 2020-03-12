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Маркиньюс: «У «ПСЖ» есть стержень, и нам надо сохранить свой высокий уровень»

04:31

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньюс после победы над «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команде нужно продолжать в том же духе. По его мнению, у парижан есть стержень, так как в первой встрече они проиграли, но смогли выйти в 1/4 финала.

— Мы показали свой характер, — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса. — Действовали уверенно и забили два гола. Надо продолжить в том же духе в следующих матчах. Надо сохранить этот запал. Даже оказавшись припертыми к стенке, мы показали, чего мы стоим. У нас есть стержень, и нам надо сохранить свой высокий уровень.

ПСЖ — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027130/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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