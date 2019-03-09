Марио Балотелли: "У "ПСЖ" сильная команда. Хотя нет, там просто сильные игроки"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли считает, что "ПСЖ" заслуженно вылетел из Лиги чемпионов. Парижане проиграли дома в ответном матче 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" (1:3).

– Я видел матч. "МЮ" заслужил победу, – цитирует Le Provence Балотелли. – Но "ПСЖ" очень сильная команда… Хотя нет. Это не очень сильная команда – там сильные игроки. Это разные вещи. Поэтому "ПСЖ" и не везет в Лиге чемпионов. Я ничего не имею против парижан, и мне нравится "Манчестер Сити", но предпочитал, чтобы выиграл "Юнайтед".