Marca: домашние матчи испанских клубов в Лиге чемпионов пройдут без зрителей

Матчи группового этапа Лиги чемпионов на территории Испании пройдут без зрителей, сообщает Marca.

УЕФА 1 октября разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.

Однако правительство Испании направило УЕФА письмо, в котором сообщило, что исключает появление болельщиков на стадионах страны до конца 2020 года.

В Лиге чемпионов выступают испанские «Реал», «Барселона», «Севилья», которая попала в одну группу с «Краснодаром», и «Атлетико», играющий с «Локомотивом». В Лиге Европы Испанию представляют «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».