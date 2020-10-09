Marca: домашние матчи испанских клубов в Лиге чемпионов пройдут без зрителей
Матчи группового этапа Лиги чемпионов на территории Испании пройдут без зрителей, сообщает Marca.
УЕФА 1 октября разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков, отметив, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.
Однако правительство Испании направило УЕФА письмо, в котором сообщило, что исключает появление болельщиков на стадионах страны до конца 2020 года.
В Лиге чемпионов выступают испанские «Реал», «Барселона», «Севилья», которая попала в одну группу с «Краснодаром», и «Атлетико», играющий с «Локомотивом». В Лиге Европы Испанию представляют «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.