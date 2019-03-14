Мануэль Нойер: "Ливерпуль" победил заслуженно"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что соперник выиграл заслуженно. По его словам, гол со стандарта убил мюнхенцев.

- Соперник победил заслуженно, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - Нам не хватило пробивной мощи в атаке, мы создали слишком мало моментов. В целом счет по делу, хотя признавать это неприятно. Мы были очень мотивированы, горели желанием пройти дальше. Настрой был боевой. Гол после стандарта убил нас, он случился в очень неподходящий момент.