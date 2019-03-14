05:46 | Футбол — Лига чемпионов

Мануэль Нойер: "Ливерпуль" победил заслуженно"

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что соперник выиграл заслуженно. По его словам, гол со стандарта убил мюнхенцев.

- Соперник победил заслуженно, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - Нам не хватило пробивной мощи в атаке, мы создали слишком мало моментов. В целом счет по делу, хотя признавать это неприятно. Мы были очень мотивированы, горели желанием пройти дальше. Настрой был боевой. Гол после стандарта убил нас, он случился в очень неподходящий момент.

Бавария - Ливерпуль

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https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/03/stimmen-zum-liverpool-spiel

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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