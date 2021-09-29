«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке матча

29 сентября «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу наж «Вильярреалом» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 53-й минуте встречи счет открыл форвард испанцев Пако Алькасер. За «МЮ» сперва забил защитник Алекс Теллес, а на 90+5-й минуте матча отличился нападающий Криштиану Роналду.

«МЮ» с тремя баллами занимает 3-ю строчку в группе F. «Вильярреал» — четвертое место и одно очко.

Лига чемпионов

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 2:1 (0:0)

Голы: Пако Алькасер, 53 (0:1). Алекс Теллес, 60 (1:1). Криштиану Роналду, 90+5 (2:1).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Варан, Алекс Теллес (Фред, 89), Линделеф, Далот, Погба (Матич, 75), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Санчо (Кавани, 75), Гринвуд (Лингард, 89).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Манди, 73), Морено (Пенья, 73), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос (Эступиньян, 61), Пако Алькасер (Диа, 58), Груневелд, Пино (Мойсес Гомес, 73).

Предупреждения: Морено, 59. Пино, 67. Гринвуд, 68. Альбиоль, 68. Алекс Теллес, 71. Пенья, 90+1. Криштиану Роналду, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

29 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».