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«Бенфика» дома разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов

29 сентября 2021, 23:52
Дарвин Нуньес (слева). Фото ФК «Бенфика»
Дарвин Нуньес (слева). Фото ФК «Бенфика»
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«Бенфика» одержала победу в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

Голы забивали Дарвин Нуньес, который сделал дубль, и Рафа Силва. Второй мяч Нуньес забил с пенальти. В концовке у гостей был удален Эрик Гарсия.

«Бенфика» набрала четыре очка и занимает второе место в группе Е. У «Барсы» ноль очков и последнее, четвертое место.

Лига чемпионов

Группа Е

2-й тур

«Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания) — 3:0 (1:0)

Голы: Нуньес, 3 (1:0). Рафа Силва, 69 (2:0). Нуньес, 79 — с пенальти (3:0).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Гримальдо (Андре Алмейда, 75), Вериссиму, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 86), Вайгль, Лазаро (Жилберту, 45+1), Яремчук (Таарабт, 76), Нуньес (Рамуш, 86).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Гави, 33), Сержи Роберто (Мингеса, 89), Гарсия, Араухо, Дест, Бускетс (Коутинью, 68), Ф.де Йонг, Педри (Гонсалес, 68), Л.де Йонг (Фати, 68), Депай.

Предупреждения: Пике, 12. Отаменди, 33. Гарсия, 54. Рафа Силва, 56. Гримальдо, 62. Вайгль, 72. Дест, 78. Гонсалес, 86.

Удаление: Гарсия, 87.

Судья: Орсато (Италия).

29 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Бенфика — Барселона

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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