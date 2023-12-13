«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» и выбыл из еврокубков

«Манчестер Юнайтед» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил Кингсли Коман.

В другом матче группы A «Копенгаген» обыграл «Галатасарай» — 1:0. Победный мяч забил Лукас Лерагер.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.