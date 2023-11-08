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«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз», «Лейпциг» победил «Црвену Звезду»

Сергей Разин
корреспондент
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7 ноября. «Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Янг Бойз» со счетом 3:0.

Дубль оформил Эрлин Холанн, еще один гол забил Фил Фоден.

В другом матче группы G «Лейпциг» обыграл «Црвену Звезду» — 2:1. Отличились Хави Симонс, Лои Опенда и Бенжамин Хенрикс, забивший в свои ворота.

После четвертого тура «Манчестер Сити» с 12 очками занимает первое место в группе G, «Лейпциг» с 9 очками — на второй строчке. Оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф. «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» с одним очком занимают третье и четвертое места соответственно.

Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Янг Бойз
Лига чемпионов. Группа G
07 нояб, 23:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:2
РБ Лейпциг

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
ФК Янг Бойз
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