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«Манчестер Сити» — «Лион»: составы команд. Зинченко — в запасе

21:11

Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник хозяев, экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко начнет игру в запасе.

В нынешнем сезоне матчи главного еврокубкового турнира, начиная с четвертьфиналов, из-за пандемии коронавируса состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жоау Канселу — Фернандинью, Гюндоган, Родри — Де Брейне, Габриэл Жезус, Стерлинг.

Запасные — Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Махрез, Отаменди, Фоуден, Дойл, Палмер, Бернабе.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Маршал — Бруну Гимараэш — Дюбуа, Кареке, Оар, Корнет — Депай, Экамби.

Запасные — Тэтэрушану, Диоманде, Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Мендеш, Рене-Аделаиде, Жеан Лукас, Тете, Бард, Черки.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Манчестер Сити — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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