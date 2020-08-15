Стали известны составы «Манчестер Сити» и «Лиона» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник хозяев, экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко начнет игру в запасе.

В нынешнем сезоне матчи главного еврокубкового турнира, начиная с четвертьфиналов, из-за пандемии коронавируса состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жоау Канселу — Фернандинью, Гюндоган, Родри — Де Брейне, Габриэл Жезус, Стерлинг.

Запасные — Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Махрез, Отаменди, Фоуден, Дойл, Палмер, Бернабе.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Маршал — Бруну Гимараэш — Дюбуа, Кареке, Оар, Корнет — Депай, Экамби.

Запасные — Тэтэрушану, Диоманде, Андерсен, Рафаэл, Дембеле, Траоре, Мендеш, Рене-Аделаиде, Жеан Лукас, Тете, Бард, Черки.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.