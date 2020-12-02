Малафеев верит в первую победу «Зенита» в этой Лиге чемпионов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с «Брюгге» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— «Зенит» сможет навязать борьбу, даже учитывая проблемы с составом. «Брюгге» неплохо выглядит, но они могут играть не стабильно. Давно российские клубы не выигрывали в Лиге чемпионов, считаю, что больше всех шансов на первую победу имеет «Зенит», им нужно продолжить борьбу за Лигу Европы, — сказал Малафеев «СЭ». — Действовать необходимо более агрессивно и навязывать свою игру. В случае создания преимущества — не упускать его, как это было в домашнем матче с «Лацио» и с «Брюгге», где ничья была уже практически в руках и даже близка победа, но проиграли. «Зенит» должен сыграть действительно как чемпион.

Нужно играть осторожно, чтобы не совершить ошибок, сделать большой упор на более четкие действия, заставить соперника играть без мяча, потому что тогда у них будет меньше шансов забить. «Брюгге» дома будет действовать очень агрессивно, здесь надо будет выдержать первые минуты, а дальше навязывать свой футбол, больше контролировать мяч, держать его и надеется на индивидуальное мастерство игроков. (Анастасия Пастернак)

«Зенит» после четырех матчей занимает последнее место в группе F, имея в активе одно очко. «Брюгге» с 4 очками — на третьей строчке. В последнем туре петербуржцы встретятся с «Боруссией».