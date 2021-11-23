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Магуайр: «Важнейшая победа для «МЮ», последние несколько месяцев нельзя назвать удачными»

23 ноября, 23:41
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Важнейшая победа для нас. Последние несколько месяцев даже близко нельзя назвать удачными, поэтому положительный результат был необходим — и нам, и болельщикам, — цитирует игрока BBC. — Нужно сделать все для того, чтобы это было лишь началом».

Также Магуайр сказал, что первый тайм был для команды очень тяжелым.

«В первом тайме было тяжело, на грани. Было важно остаться в игре, и, на мой взгляд, игроки, вышедшие на замену, помогли нам, и второй тайм получился действительно классным. Главным было добыть результат. Созданными моментами мы в концовке матча получили то, что заслуживали. Что касается Криштиану Роналду, то он был великолепен. Мы должны вернуть надежность в своей игре, и в этом случае у нас будут все шансы выигрывать матчи с ним в нападении», — добавил футболист.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности главного тренера является Майкл Кэррик.

«МЮ» находится на первом месте в турнирной таблице группы F (10 очков) и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 20:45. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:2
Манчестер Юнайтед
Голы
Криштиану Роналду, 78 (0:1), Санчо, 90 (0:2)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Раба, 79 ) Парехо Капуэ Тригерос (Морено, 73 ) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 73 ) Мойсес Гомес (Диа, 85 )
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Фред ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66) Мактоминай Криштиану Роналду (Матич, 90+2) Марсьяль (Рэшфорд, 66) Санчо (Мата, 90+3)
Предупреждения
Пино 33  -  ван де Бек 41
Судьи
Феликс Брих

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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