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«Мальме» — «Зенит»: хозяева вышли вперед

23 ноября, 23:28
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Полузащитник «Мальме» Серен Рикс отличился в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он вывел шведов вперед на 28-й минуте — 1:0.

Цели достиг первый же удар в створ ворот питерцев. Игроки «Мальме» разыграли быструю комбинацию, и Рикс наносил удар из центра штрафной площади.

«Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры