«Мальме» — «Зенит»: хозяева вышли вперед
23 ноября, 23:28
Полузащитник «Мальме» Серен Рикс отличился в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он вывел шведов вперед на 28-й минуте — 1:0.
Цели достиг первый же удар в створ ворот питерцев. Игроки «Мальме» разыграли быструю комбинацию, и Рикс наносил удар из центра штрафной площади.
«Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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