Полузащитник «Мальме» Серен Рикс отличился в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Он вывел шведов вперед на 28-й минуте — 1:0.

Цели достиг первый же удар в створ ворот питерцев. Игроки «Мальме» разыграли быструю комбинацию, и Рикс наносил удар из центра штрафной площади.

«Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.