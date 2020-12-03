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Магуайр назвал причину поражения «МЮ» от «ПСЖ»

06:16
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после поражения от «ПСЖ» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команда плохо реализовывала свои моменты.

— Нужно использовать свои моменты и не позволять сопернику забивать простые мячи, — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра. — Мы все еще можем пробиться в плей-офф своими силами.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029445--man-united-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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