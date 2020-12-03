Магуайр назвал причину поражения «МЮ» от «ПСЖ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр после поражения от «ПСЖ» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команда плохо реализовывала свои моменты.

— Нужно использовать свои моменты и не позволять сопернику забивать простые мячи, — цитирует пресс-служба УЕФА Магуайра. — Мы все еще можем пробиться в плей-офф своими силами.