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Магомед Оздоев: «Зенит будет готов к матчу в Лиссабоне!»

27 ноября 2019, 23:29
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На счету хавбека второй гол.

— «Лион» — действительно хорошая команда, нам было тяжело с ними в обоих матчах, — цитирует Оздоева официальный сайт УЕФА. — Но мы хорошо подготовились и сделали то, что должны были. Теперь матч в Лиссабоне, и мы будем готовы к нему!

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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