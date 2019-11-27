Магомед Оздоев: «Зенит будет готов к матчу в Лиссабоне!»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На счету хавбека второй гол.

— «Лион» — действительно хорошая команда, нам было тяжело с ними в обоих матчах, — цитирует Оздоева официальный сайт УЕФА. — Но мы хорошо подготовились и сделали то, что должны были. Теперь матч в Лиссабоне, и мы будем готовы к нему!

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Зенит — Лион