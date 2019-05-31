Лукасу Моуре не хватило билетов на финал Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма"​ Лукас Моура признался, что ему не хватило билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Игрок хотел, чтобы все его родственники посетили стадион.

- Мне нужно 40 билетов, - цитирует пресс-служба УЕФА Моуру. - Я хочу сводить всю семью, друзей и людей, которые много для меня сделали. А мне выдали только 24 билета. Я даже написал Алиссону и Фабинью из "Ливерпуля", потому что им выдают по столько же, но они не смогли мне помочь.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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