Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил единственный гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

29-летний бельгиец вышел на первое место по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди соотечественников. У него 17 голов.

Лукаку опередил Дриса Мертенса, который забил 16 голов за «Наполи» в Лиге чемпионов.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.