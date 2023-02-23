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Сегодня, 05:58

Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил единственный гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

29-летний бельгиец вышел на первое место по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов среди соотечественников. У него 17 голов.

Лукаку опередил Дриса Мертенса, который забил 16 голов за «Наполи» в Лиге чемпионов.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ромелу Лукаку
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