Лука Модрич: "Это была самая сложная неделя в моей карьере"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что пережил самую сложную неделю в своей карьере.

Ранее мадридский клуб уступил "Аяксу" (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого "Реал" дважды подряд проиграл "Барселоне" (0:3 и 0:1).

Most difficult week of my career. Success is not in never falling, but in rising every time you fall. #HalaMadrid pic.twitter.com/4FEB1dYHIa – Luka Modrić (@lukamodric10) 7 марта 2019 г.

- Самая сложная неделя в моей карьере, - написал хорват в своем Твитере. - Успех означает не то, что ты никогда не падаешь, но то, что ты всякий раз встаешь.

Напомним, Лука Модрич - обладатель "Золотого мяча" 2018 года.

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