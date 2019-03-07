17:35 | Футбол — Лига чемпионов

Лука Модрич: "Это была самая сложная неделя в моей карьере"

0
Обсудить

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что пережил самую сложную неделю в своей карьере.

Ранее мадридский клуб уступил "Аяксу" (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого "Реал" дважды подряд проиграл "Барселоне" (0:3 и 0:1).

 

- Самая сложная неделя в моей карьере, - написал хорват в своем Твитере. - Успех означает не то, что ты никогда не падаешь, но то, что ты всякий раз встаешь.

Напомним, Лука Модрич - обладатель "Золотого мяча" 2018 года.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Опрос

Кто фаворит Лиги чемпионов?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
Материалы других СМИ