Евсеев назвал причины поражения «Локомотива» от «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев разобрал игру «Локомотива» в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3). Встреча прошла 1 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«В ожидании сегодняшних матчей наших команд все-таки скажу про вчерашний матч в Черкизово. Увидел у «Локомотива» игру в 5 защитников, 2 опорных и 3 атакующих. Исходя из состава было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку при выходе из обороны.

Был расчет на выход на чужую половину поля через фланги, не получилось. Не получилось и выстроить оборону. Соперник, теряя мяч, сразу вступал в отбор, в контрпрессинг и возвращал мяч себе. Если у тебя выходят 2 высоких нападающих, должны быть передачи с фланга, с полуфлангов. Но их не было, и форварды моментов не имели. Ближе к перерыву пропустили. Потом был классический второй гол: поймать соперника, когда он раскрыт...

Да, были индивидуальные ошибки. Но защитников «Локомотива» заставили ошибиться и гости завершили атаку красиво. Игра была уже сделана", — написал в Instagram Евсеев.

После пяти туров ЛЧ «Локомотив» занимает четвертое (последнее) место в группе A с тремя очками.