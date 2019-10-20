«Локомотив» в матче против «Ювентуса» поддержит около двух тысяч болельщиков

Около двух тысяч болельщиков «Локомотива» посетят гостевой матч железнодорожников в рамках группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— На матч приедет около 2 тыс. наших болельщиков, — сообщили в пресс-службе.

Матч пройдет 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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