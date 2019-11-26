Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Локомотив» проиграл «Байеру» в юношеской Лиге чемпионов

16:00
Теги:

«Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 1:3 в матче группового турнира юношеской Лиги чемпионов. После пяти туров московская команда с четырьми очками занимает третью позицию при равенстве очков с немцами за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Юношеская лига УЕФА

Группа D

«Локомотив — мол.» — «Байер — мол.» — 1:3 (0:0)

Голы: Петухов, 65 — с пенальти (1:0). Анапак-Бака, 76 (1:1). Фезенмейер, 80 (1:2). Фезенмейер, 90+3 (1:3).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Петухов, Шарков, Иосифов, Петров (Миронов, 77), Черный, Мухин (Черняков, 84), Барабошкин (Карев, 63), Хлынов.

Предупреждение: Петухов, 45.

Судья: Маргефка (Словакия).

26 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир