«Локомотив» проиграл «Байеру» в юношеской Лиге чемпионов

«Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 1:3 в матче группового турнира юношеской Лиги чемпионов. После пяти туров московская команда с четырьми очками занимает третью позицию при равенстве очков с немцами за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Юношеская лига УЕФА

Группа D

«Локомотив — мол.» — «Байер — мол.» — 1:3 (0:0)

Голы: Петухов, 65 — с пенальти (1:0). Анапак-Бака, 76 (1:1). Фезенмейер, 80 (1:2). Фезенмейер, 90+3 (1:3).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Петухов, Шарков, Иосифов, Петров (Миронов, 77), Черный, Мухин (Черняков, 84), Барабошкин (Карев, 63), Хлынов.

Предупреждение: Петухов, 45.

Судья: Маргефка (Словакия).

26 ноября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».