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«Ливерпуль» — «Зальцбург»: команды назвали стартовые составы

20:45
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«Ливерпуль» и «Зальцбург» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Зальцбург».

Состав «Ливерпуля»: Адриан, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Фирмину, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд.

Состав «Зальцбурга»: Станкович, Онгене, Хи Чан Хван, Собослои, Юнузович, Ульмер, Минамино, Дака, Вебер, Кристенсен, Мвепу.

«Ливерпуль» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 22.00 (мск)

Ливерпуль — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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