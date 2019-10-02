«Ливерпуль» — «Зальцбург»: команды назвали стартовые составы
20:45
«Ливерпуль» и «Зальцбург» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Зальцбург».
Состав «Ливерпуля»: Адриан, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Фирмину, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд.
Состав «Зальцбурга»: Станкович, Онгене, Хи Чан Хван, Собослои, Юнузович, Ульмер, Минамино, Дака, Вебер, Кристенсен, Мвепу.
«Ливерпуль» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 22.00 (мск)
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