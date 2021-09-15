В среду, 15 сентября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Милан» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Отметим, что команды встречались между собой в рамках ЛЧ дважды, и оба раза — в финале турнира. Первый раз — в 2005 году, когда «Ливерпуль» обыграл итальянцев в серии пенальти (3:3 основное время, 3:2 — по пенальти). Второй — в 2007-м году: «Милан» обыграл соперника со счетом 2:1.

Команды играют в группе В вместе с «Порту» и «Миланом».

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Милан» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.