«Шериф» забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с «Шахтером»
20:04
«Шериф» открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера». Команда забила свой первый мяч в этом турнире (без учета отборочного раунда).
На 16-й минуте ворота Андрей Пятова поразил Адама Траоре. Счет матча — 1:0 в пользу «Шерифа». Молдавский клуб играет в ЛЧ впервые в своей истории.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю