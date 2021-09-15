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«Шериф» забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с «Шахтером»

20:04
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«Шериф» открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера». Команда забила свой первый мяч в этом турнире (без учета отборочного раунда).

На 16-й минуте ворота Андрей Пятова поразил Адама Траоре. Счет матча — 1:0 в пользу «Шерифа». Молдавский клуб играет в ЛЧ впервые в своей истории.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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