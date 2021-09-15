«Шериф» забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с «Шахтером»

«Шериф» открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера». Команда забила свой первый мяч в этом турнире (без учета отборочного раунда).

На 16-й минуте ворота Андрей Пятова поразил Адама Траоре. Счет матча — 1:0 в пользу «Шерифа». Молдавский клуб играет в ЛЧ впервые в своей истории.