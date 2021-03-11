«Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» победил «Лейпциг» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче английский клуб также победил 2:0 и по сумме двух игр вышел в четвертьфинал. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. Следующий соперник «Ливерпуля» станет известен после жеребьевки.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 2:0 (0:0)

Голы: Салах, 70 (1:0). Мане, 74 (2:0).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон (Цимикас, 90), Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак, Вайналдум (Милнер, 82), Тиагу Алькантара (Кейта, 72), Фабинью, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Жота (Ориги, 71).

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Кампль (Серлот, 46), Забитцер, Форсберг (Клайверт, 60), Нкунку, Ольмо (Айдара, 72), Адамс, Поульсен (Хван Хи Чхан, 62).

Судья: Тюрпен (Франция).

10 марта. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Первый матч — 2:0