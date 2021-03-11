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Устроит ли «Барселона» скандал? Месси должен был перебить пенальти

00:40
«ПСЖ» — «Барселона». «ПСЖ» — «Барселона».
«ПСЖ» — «Барселона».
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На 45+3-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» ошиблась судейская бригада Энтони Тэйлора, не назначив повторный пенальти.

В том эпизоде до удара Лионеля Месси с 11-метровой отметки Марко Верратти совершил фол: он нарушил процедуру выполнения пенальти — не стал соблюдать положенное расстояние в 9,15 метра. А затем вступил в игру, первым оказался у мяча, отбитого Кейлором Навасом, и выбил его за пределы поля.

Как отчетливо видно на видеозаписи, он зашел в полукруг перед штрафной площадью «ПСЖ». Очевидно, что партнер вратаря совершил нарушение, мяч не прошел в ворота, затем Верратти не дал соперникам добить его. 11-метровый, который не сумел реализовать Лионель Месси, следовало повторить.

«ПСЖ» — «Барселона».
«ПСЖ» — «Барселона».

После появления видеоарбитров соблюдению процедуры выполнения пенальти уделяется особое внимание. К примеру, отслеживается положение ног голкипера — он как минимум одной стопой должен касаться линии ворот. Следят и за расположением на поле других игроков.

Странно, что видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Пол Тирни, проведя проверку, не обратили внимания на действия Верратти и не сообщили о случившемся Тэйлору.

(Александр Бобров)

ПСЖ — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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