Устроит ли «Барселона» скандал? Месси должен был перебить пенальти

На 45+3-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» ошиблась судейская бригада Энтони Тэйлора, не назначив повторный пенальти.

В том эпизоде до удара Лионеля Месси с 11-метровой отметки Марко Верратти совершил фол: он нарушил процедуру выполнения пенальти — не стал соблюдать положенное расстояние в 9,15 метра. А затем вступил в игру, первым оказался у мяча, отбитого Кейлором Навасом, и выбил его за пределы поля.

Зато Навас потащил от Месси пенальти ???



Фанаты «Реала» сейчас особенно гордятся Кейлором ? pic.twitter.com/WC8qyXVhyY — Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021

Как отчетливо видно на видеозаписи, он зашел в полукруг перед штрафной площадью «ПСЖ». Очевидно, что партнер вратаря совершил нарушение, мяч не прошел в ворота, затем Верратти не дал соперникам добить его. 11-метровый, который не сумел реализовать Лионель Месси, следовало повторить.

«ПСЖ» — «Барселона».

После появления видеоарбитров соблюдению процедуры выполнения пенальти уделяется особое внимание. К примеру, отслеживается положение ног голкипера — он как минимум одной стопой должен касаться линии ворот. Следят и за расположением на поле других игроков.

Странно, что видеоассистенты Стюарт Аттуэлл и Пол Тирни, проведя проверку, не обратили внимания на действия Верратти и не сообщили о случившемся Тэйлору.

(Александр Бобров)