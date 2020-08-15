«Лион» победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Лион» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов — 3:1. Счет открыл Максвел Корне ударом из-за штрафной. «Ман Сити» пропустил в Лиге чемпионов из-за штрафной впервые с ноября 2018 года, причем тогда также команда играла с «Лионом» (2:2) и гол также забил Корне.

Во второй половине Кевин де Брейне сравнял счет.

На 75-й минуте на замену у «Лиона» вышел Мусса Дембеле. Через четыре минуты он вывел французов вперед, а еще через 8 оформил дубль.

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне. Таким образом, «Лион» пробился в полуфинал, где встретится с «Баварией». Мюнхенский клуб накануне разгромил «Барселону» (8:2). Игра пройдет 19 августа.

В другом полуфинале, намеченном на 18 августа, встретятся «Лейпциг» и «ПСЖ». Финал состоится 23 августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) — 1:3 (0:1)

Голы: Корне, 24 (0:1). Де Брейне, 69 (1:1). Дембеле, 79 (1:2). Дембеле, 87 (1:3).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Гарсия, Фернандинью (Махрез, 56), Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес (Сильва, 84), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 74), Марсал, Ауар, Какере, Гимарайнс (Тиагу Мендес, 70), Депай (Дембеле, 75), Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 87).

Предупреждения: Дюбуа, 12. Фернандинью, 29. Эрнандес, 58. Марселу, 64.

Судья: Маккели (Голландия).

15 августа. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».