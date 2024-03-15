Лига чемпионов: смотреть трансляцию жеребьевки 1/4 финала

15 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Во время мероприятия также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ начнется в 14.00 по московскому времени. Ее покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов 15 марта.

Список клубов, которые будут участвовать в жеребьевке четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Атлетико» (Испания).

На стадии четвертьфинала ЛЧ любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись клубы из одной ассоциации или команды, которые играли друг с другом в групповом турнире. Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля.