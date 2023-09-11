Лига чемпионов: расписание матчей группы Е
Стало известно расписание матчей группы Е Лиги чемпионов
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с сентября по декабрь.
Матчи 1-го тура в группе Е пройдут во вторник 19 сентября, заключительного, 6-го — 13 декабря 2023 года.
В стартовой игровой день «Фейеноорд» на своем поле примет «Селтик», а «Атлетико» отправится в гости к «Лацио». Групповой раунд в этом квартере закроют матчи «Атлетико» — «Лацио» и «Селтик» — «Фейеноорд».
«СЭ» публикует полное расписание матчей группы Е Лиги чемпионов 2023 / 2024.
Группа Е
Лига чемпионов, группа Е: расписание матчей
19 сентября, вторник
1 тур
22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»
22.00. «Лацио» — «Атлетико»
4 октября, среда
2 тур
19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»
22.00. «Селтик» — «Лацио»
25 октября, среда
3 тур
19.45. «Фейеноорд» «Лацио»
22.00. «Селтик» — «Атлетико»
7 ноября, вторник
4 тур
23.00. «Атлетико» — «Селтик»
23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»
28 ноября, вторник
5 тур
20.45. «Лацио» — «Селтик»
23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»
13 декабря, среда
23.00. «Атлетико» — «Лацио»
23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»
Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».
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