Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Ракув» и «Маккаби» из Хайфы вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ракув» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

«Арис» проиграл «Ракуву» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов-2023/24 — 0:1.

Первая игра между командами тоже завершилась победой польского клуба (2:1). Таким образом, «Ракув» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов.

Также в следующий раунд турнира вышел «Маккаби» из Хайфы, который обыграл «Слован» по сумме двух матчей (2:1, 3:1).

В финале квалификации ЛЧ «Ракув» сыграет с победителем матча «Копенгаген» — «Спартак» Прага, а «Маккаби» — с «Янг Бойз». «Арис» и «Слован» переходят в раунд плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Ракув
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
15 авг, 20:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
3:1
Слован Бр

ФК Арис (Лимасол)
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Слован
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов: расписание матчей дня 15 августа

«Мольде» победил «Клаксвик» в дополнительное время и вышел в финал отбора Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости