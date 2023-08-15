«Ракув» и «Маккаби» из Хайфы вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

«Арис» проиграл «Ракуву» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов-2023/24 — 0:1.

Первая игра между командами тоже завершилась победой польского клуба (2:1). Таким образом, «Ракув» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов.

Также в следующий раунд турнира вышел «Маккаби» из Хайфы, который обыграл «Слован» по сумме двух матчей (2:1, 3:1).

В финале квалификации ЛЧ «Ракув» сыграет с победителем матча «Копенгаген» — «Спартак» Прага, а «Маккаби» — с «Янг Бойз». «Арис» и «Слован» переходят в раунд плей-офф Лиги Европы.