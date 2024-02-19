Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей недели
«Интер» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля
20 и 21 февраля, во вторник и среду, состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
Расписание и трансляции Лиги чемпионов 20 и 21 февраля
20 февраля, вторник
23.00. «Интер» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко
23.00. ПСВ — «Боруссия Д»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч! Футбол 1, Кинопоиск
21 марта, среда
23.00. «Порту» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч! Футбол 1, Кинопоиск
23.00. «Наполи» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 5, 6 и 12, 13 марта.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры
Новости