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Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей недели

«Интер» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press

20 и 21 февраля, во вторник и среду, состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции Лиги чемпионов 20 и 21 февраля

20 февраля, вторник

23.00. «Интер» — «Атлетико»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко

23.00. ПСВ — «Боруссия Д»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч! Футбол 1, Кинопоиск

21 марта, среда

23.00. «Порту» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч! Футбол 1, Кинопоиск

23.00. «Наполи» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 5, 6 и 12, 13 марта.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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