Полузащитник «Реала» Диас признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Браим Диас признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала против «Лейпцига» (1:0) 24-летний испанец отметился голом на 48-й минуте.

На награду также претендовали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Брэдли Баркола («ПСЖ») и Магнус Маттссон («Копенгаген»).

Диас в этом сезоне забил 8 голов и отдал 3 результативных паса в 28 матчах за «сливочных».

Ответный матч состоится 6 марта в Мадриде.

Сегодня, 16 февраля, полузащитник «Манчестер Сити» Де Брейне был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.