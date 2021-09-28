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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Миланом»

28 сентября 2021, 23:59
«Милан» - «Атлетико» - 1:2. Фото ФК «Атлетико»
«Милан» - «Атлетико» - 1:2. Фото ФК «Атлетико»
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«Атлетико» на выезде обыграл «Милан» (2:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 20-й минуте Рафаэл Леан вывел хозяев вперед. Но на 29-й минуте Франк Кессье оставил их в меньшинстве. «Матрасники» смогли вырвать победу. На 84-й минуте забил Анутан Гризманн, а на 90+7-й Луис Суарес реализовал пенальти.

«Атлетико» набрал четыре очка и занимает второе место в группе В. У «Милана» ноль очков и последнее, четвертое место.

Лига чемпионов

Группа B

2-й тур

«Милан» (Италия) — «Атлетико» (Испания) — 1:2 (1:0)

Голы: Леан, 20 (1:0). Гризманн, 84 (1:1). Суарес, 90+7 — с пенальти (1:2).

«Милан»: Меньян, Романьоли, Калабрия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Флоренци, 81), Кессье, Диас (Жиру, 57), Ребич (Тонали, 34), Леан (Балло-Туре, 58), Салемакерс (Калюлю, 81).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбья (Лемар, 64), Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско (де Пауль, 46), Корреа.

Предупреждения: Кессье, 15. Ребич, 29. Кондогбья, 60. Эрнандес, 69. Салемакерс, 79.

Удаление: Кессье, 29.

Судья: Джюнейт Чакыр.

28 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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Евгений Петров все материалы автора

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