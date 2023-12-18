Лига чемпионов: началась трансляция жеребьевки 1/8 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) началась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«СЭ» проводит текстовую-онлайн трансляцию. Церемония уже в эфире телеканала «Матч ТВ». Также следить за жеребьевкой можно на сайтах УЕФА, sportbox.ru и matchtv.ru.

Команды разделены на две корзины. Восемь победителей групп будут посеяны при жеребьевке: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити» и «Барселона». Еще восемь несеяных участников плей-офф (вторые места) — «Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Порту».

По регламенту клубы из одной страны и группы не смогут сыграть друг с другом.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024-го. Ответные игры — 5-6 и 12-13 марта следующего года. Финал турнира примет стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия) 1 июня.

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