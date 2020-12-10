Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.

Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Краснодар ЛЧ 19,75 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Зенит ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 13,642 95,5 91,997 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 13,642 95,5 89,854 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 12,714 89 71,867 7 (6) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 12,928 90,5 71,284 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 6,750 40,5 54,915 6 (3) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 7,800 39 46,749 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 26 38,382 6 (2) 8. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 6,400 32 36,400 5 (4) 9. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 5,600 28 36,100 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 5,700 28,5 34,825 5 (4) 11. Украина 5,500 8,000 5,600 7,200 5,400 27 31,700 5 (3) 12. Шотландия 4,375 4,000 6,750 9,750 6,250 25 31,125 4 (2) 13. Турция 9,700 6,800 5,500 5,000 3,100 15,5 30,100 5 (1) 14. Дания 8,500 5,250 4,875 5,125 4,125 16,5 27,875 4 (0) 15. Кипр 5,500 7,000 6,125 5,125 4,000 16 27,750 4 (1) 16. Сербия 2,875 6,375 6,000 6,000 4,750 19 26,000 4 (1) 17. Греция 5,800 5,100 5,100 4,900 4,100 20,5 25,000 5 (3) 18. Чехия 5,500 5,500 6,500 2,500 4,800 24 24,800 5 (3) 19. Швейцария 4,300 6,500 3,900 6,400 3,625 14,5 24,725 4 (1) 20. Хорватия 5,125 5,125 5,750 4,375 3,700 18,5 24,075 5 (2)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.