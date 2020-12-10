Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании
Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.
Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
19,75
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
16,15
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,49
|
5. Ростов
|
ЛЕ
|
0,28
|
6. Динамо
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
6
|
4
|
10
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
13,642
|
95,5
|
91,997
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
13,642
|
95,5
|
89,854
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
12,714
|
89
|
71,867
|
7 (6)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
12,928
|
90,5
|
71,284
|
7 (6)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
6,750
|
40,5
|
54,915
|
6 (3)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
7,800
|
39
|
46,749
|
5 (3)
|
7. Россия
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
26
|
38,382
|
6 (2)
|
8. Голландия
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
6,400
|
32
|
36,400
|
5 (4)
|
9. Бельгия
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
5,600
|
28
|
36,100
|
5 (4)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
5,700
|
28,5
|
34,825
|
5 (4)
|
11. Украина
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
7,200
|
5,400
|
27
|
31,700
|
5 (3)
|
12. Шотландия
|
4,375
|
4,000
|
6,750
|
9,750
|
6,250
|
25
|
31,125
|
4 (2)
|
13. Турция
|
9,700
|
6,800
|
5,500
|
5,000
|
3,100
|
15,5
|
30,100
|
5 (1)
|
14. Дания
|
8,500
|
5,250
|
4,875
|
5,125
|
4,125
|
16,5
|
27,875
|
4 (0)
|
15. Кипр
|
5,500
|
7,000
|
6,125
|
5,125
|
4,000
|
16
|
27,750
|
4 (1)
|
16. Сербия
|
2,875
|
6,375
|
6,000
|
6,000
|
4,750
|
19
|
26,000
|
4 (1)
|
17. Греция
|
5,800
|
5,100
|
5,100
|
4,900
|
4,100
|
20,5
|
25,000
|
5 (3)
|
18. Чехия
|
5,500
|
5,500
|
6,500
|
2,500
|
4,800
|
24
|
24,800
|
5 (3)
|
19. Швейцария
|
4,300
|
6,500
|
3,900
|
6,400
|
3,625
|
14,5
|
24,725
|
4 (1)
|
20. Хорватия
|
5,125
|
5,125
|
5,750
|
4,375
|
3,700
|
18,5
|
24,075
|
5 (2)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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