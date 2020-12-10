Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

02:05
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив» — 2:0. Железнодорожники не смогли выйти в Лигу Европы. Фото Reuters
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив» — 2:0. Железнодорожники не смогли выйти в Лигу Европы. Фото Reuters
Теги:

Промежуточный итог выступления шести российских команд в еврокубках: так же неудачно, как и в прошлом сезоне. Пока результат даже несколько хуже — 4,333 балла против 4,666. Коэффициент может увеличиться, если ЦСКА наберет очки в Загребе, а «Краснодар» успешно выступит в 1/16 финала Лиги Европы в феврале будущего года.

Но даже это несильно улучшит перспективы. Всего лишь через четыре года, в 2024-м, Россия рискует оказаться в середине второго десятка стран в рейтинге УЕФА — там, где сегодня Дания, Кипр и Сербия. Представительство точно уменьшится с шести команд до пяти, а то и до четырех, и об автоматическом попадании в групповой турнир Лиги чемпионов придется забыть. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Краснодар

ЛЧ

19,75

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Зенит

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,49

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

6

4

10

Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

3

0

3

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

13,642

95,5

91,997

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

13,642

95,5

89,854

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

12,714

89

71,867

7 (6)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

12,928

90,5

71,284

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

6,750

40,5

54,915

6 (3)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

7,800

39

46,749

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

4,333

26

38,382

6 (2)

8. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

6,400

32

36,400

5 (4)

9. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

5,600

28

36,100

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

5,700

28,5

34,825

5 (4)

11. Украина

5,500

8,000

5,600

7,200

5,400

27

31,700

5 (3)

12. Шотландия

4,375

4,000

6,750

9,750

6,250

25

31,125

4 (2)

13. Турция

9,700

6,800

5,500

5,000

3,100

15,5

30,100

5 (1)

14. Дания

8,500

5,250

4,875

5,125

4,125

16,5

27,875

4 (0)

15. Кипр

5,500

7,000

6,125

5,125

4,000

16

27,750

4 (1)

16. Сербия

2,875

6,375

6,000

6,000

4,750

19

26,000

4 (1)

17. Греция

5,800

5,100

5,100

4,900

4,100

20,5

25,000

5 (3)

18. Чехия

5,500

5,500

6,500

2,500

4,800

24

24,800

5 (3)

19. Швейцария

4,300

6,500

3,900

6,400

3,625

14,5

24,725

4 (1)

20. Хорватия

5,125

5,125

5,750

4,375

3,700

18,5

24,075

5 (2)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир