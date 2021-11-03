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Левандовски выбрал любимый гол в матче с «Бенфикой»

07:05
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что ошибся при пробитии пенальти в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:2). Поляк в этой встрече отметился тремя забитыми голами.

«Я плохо пробил пенальти, это была моя ошибка. Я видел, куда прыгает вратарь, и все равно пробил не в тот угол. К счастью, мы забили еще несколько голов и набрали три очка. Еще одна чистая победа.

В первые 20 минут я почти не касался мяча. Нападающему непросто оставаться терпеливым. После первого гола все стало немного легче. Моим любимым голом сегодня стал второй. Меня расстроили два пропущенных мяча. Но это нас мотивирует. Это особенно важно для Нойера", — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Бавария — Бенфика

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696--bayern-vs-benfica/

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Евгений Козинов все материалы автора

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