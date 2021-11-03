Левандовски выбрал любимый гол в матче с «Бенфикой»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что ошибся при пробитии пенальти в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (5:2). Поляк в этой встрече отметился тремя забитыми голами.
«Я плохо пробил пенальти, это была моя ошибка. Я видел, куда прыгает вратарь, и все равно пробил не в тот угол. К счастью, мы забили еще несколько голов и набрали три очка. Еще одна чистая победа.
В первые 20 минут я почти не касался мяча. Нападающему непросто оставаться терпеливым. После первого гола все стало немного легче. Моим любимым голом сегодня стал второй. Меня расстроили два пропущенных мяча. Но это нас мотивирует. Это особенно важно для Нойера", — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696--bayern-vs-benfica/
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