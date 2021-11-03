«Это был ответ настоящих мужчин». Локателли — о победе над «Зенитом»
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли после победы над «Зенитом» (4:2) в Лиге чемпионов отметил, что туринцам стоит закрепить этот успех. Итальянская команда выиграла все четыре встречи в группе и гарантировала себе выход в плей-офф.
«В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на нее настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путем, отдавая все силы, так же как и сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Локателли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032654--juventus-vs-zenit/
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