Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли после победы над «Зенитом» (4:2) в Лиге чемпионов отметил, что туринцам стоит закрепить этот успех. Итальянская команда выиграла все четыре встречи в группе и гарантировала себе выход в плей-офф.

«В нынешней ситуации нам нужно держаться и быть сильными — это был ответ на нее настоящих мужчин. Надо продолжать в том же духе. Мы сыграли очень хорошо, так что стоит идти этим же путем, отдавая все силы, так же как и сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Локателли.