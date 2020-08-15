Левандовски повторил достижение Месси, впереди — рекорд Роналду
01:04
В матче против «Барселоны» форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 14-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (8:2). 31-летний поляк повторил достижение Лионеля Месси, который в сезоне-2011/12 также 14 раз поразил ворота соперников.
Правда, аргентинскому нападающему для этого понадобилось на три игры больше — 11 против восьми. А от рекорда Криштиану Роналду (17 голов) Левандовски теперь отделяют всего три точных удара. (Денис Аль-Юсифи)
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон:
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Игры
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2013/14
|
11
|
17
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2015/16
|
12
|
16
|
Криштиану Роналду
|
Реал
|
2017/18
|
13
|
15
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
2019/20*
|
8
|
14
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
2011/12
|
11
|
14
*Сезон продолжается.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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