В матче против «Барселоны» форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 14-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (8:2). 31-летний поляк повторил достижение Лионеля Месси, который в сезоне-2011/12 также 14 раз поразил ворота соперников.

Правда, аргентинскому нападающему для этого понадобилось на три игры больше — 11 против восьми. А от рекорда Криштиану Роналду (17 голов) Левандовски теперь отделяют всего три точных удара. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон:

Игрок Клуб Сезон Игры Голы Криштиану Роналду Реал 2013/14 11 17 Криштиану Роналду Реал 2015/16 12 16 Криштиану Роналду Реал 2017/18 13 15 Роберт Левандовски Бавария 2019/20* 8 14 Лионель Месси Барселона 2011/12 11 14

*Сезон продолжается.