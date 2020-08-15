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Левандовски повторил достижение Месси, впереди — рекорд Роналду

01:04
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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В матче против «Барселоны» форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 14-й гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (8:2). 31-летний поляк повторил достижение Лионеля Месси, который в сезоне-2011/12 также 14 раз поразил ворота соперников.

Правда, аргентинскому нападающему для этого понадобилось на три игры больше — 11 против восьми. А от рекорда Криштиану Роналду (17 голов) Левандовски теперь отделяют всего три точных удара. (Денис Аль-Юсифи)

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за один сезон:

Игрок

Клуб

Сезон

Игры

Голы

Криштиану Роналду

Реал

2013/14

11

17

Криштиану Роналду

Реал

2015/16

12

16

Криштиану Роналду

Реал

2017/18

13

15

Роберт Левандовски

Бавария

2019/20*

8

14

Лионель Месси

Барселона

2011/12

11

14

*Сезон продолжается.

Барселона — Бавария

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