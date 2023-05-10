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Лескотт: «По ходу матча можно было ожидать, что «Сити» забьет еще»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сити» приехал в Мадрид с оптимизмом и с желанием победить. Они сыграли 1:1, но по ходу матча можно было ожидать, что «Сити» забьет еще несколько голов и пойдет вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
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Джолеон Лескотт
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