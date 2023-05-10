Служба безопасности «Сантьяго Бернабеу» вывела отца Холанна с трибуны
Отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Альф-Инге Холанн был выведен службой безопасности стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей трибуны во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Работники стадиона вмешались в ситуацию, когда Холанн-старший стал бросать едой в мадридских болельщиков, которые якобы оскорбили его.
Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
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