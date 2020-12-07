Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Мы фавориты? Слишком рано об этом говорить, матч будет важный, — отметил Лэмпард. — На данный момент мы должны сконцентрироваться на этой встрече, использовать молодых игроков на разных позициях. Им эта практика будет нужна.

У нас был большой хороший период, когда мы не пропускали голы. Это дало нам уверенность на будущее. Нам нужно навязывать свою игру. Тогда мы получим больше уверенности. Нам важно, чтобы не было травм.

(Екатерина Потапова)