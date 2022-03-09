Лаутаро Мартинес: «Интер» проявил характер, показал свое стремление расти"

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес доволен характером команды. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов нерадзурри одержали победу над «Ливерпуем» (1:0). Аргентинец забил единственный гол.

«Мы проявили характер, показали свое стремление прогрессировать. Хорошо играли также и на «Сан-Сиро». А сегодня забили и вели в счете на таком сложном для любого соперника стадионе», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.