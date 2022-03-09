Нагельсманн: «Мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил команду после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (7:1).

«Без сомнения, отличная игра с нашей стороны. Великолепный результат. Более того, мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1. Соперник «Баварии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.