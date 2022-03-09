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Нагельсманн: «Мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал крупную победу над «Зальцбургом»
Иван Шитик
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн похвалил команду после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (7:1).

«Без сомнения, отличная игра с нашей стороны. Великолепный результат. Более того, мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1. Соперник «Баварии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
Юлиан Нагельсманн
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