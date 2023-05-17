Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком матча с «Миланом»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана» (1:0).

«Конечно же, он, прежде всего, забил, но также всегда держал защитников в напряжении и очень активно участвовал в оборонительных действиях. Настоящий капитан», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.