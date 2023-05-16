«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» дома обыграл «Милан» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 1:0.

Автором единственного мяча в этой встрече стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, который отличился на 74-й минуте матча с передачи нападающего Ромелу Лукаку.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

«Интер» одержал победу по сумме двух матчей со счетом 3:0 и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем другой полуфинальной пары «Манчестер Сити» — «Реал» (первый матч — 1:1).