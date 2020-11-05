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«Лацио» вполне мог и победить». Хоакин Корреа — о ничьей с «Зенитом»

00:35
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Форвард «Лацио» Хоакин Корреа подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

— Мы уже привыкли к текущей сложной ситуации и продолжаем двигаться дальше, — приводит слова Корреа Sky Sports. — Сейчас заработали важное очко. В первом тайме испытывали сложности, но после перерыва подготовили достойный ответ. Да, некоторых игроков у нас не хватает, но те, кто есть, хорошо справляются. Мы вполне могли и победить.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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