Кварацхелия признан лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает первое место по количеству успешных обводок в этом сезоне Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Экс-игрок «Рубина» 46 раз успешно шел в дриблинг. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который обыгрывал своих соперников 44 раза. Тройку лидеров замыкает португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау (36).

22 декабря портал Transfermarkt поставил Кварацхелию на четвертое место в списке самых дорогих игроков серии А, оценив его в 80 миллионов евро.