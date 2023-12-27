Дзюба: «Когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов, Семак все время запугивал фамилиями»

Бывший футболист «Зенита» Артем Дзюба вспомнил, как выступал в Лиге чемпионов в составе клуба. Он заявил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак пытался запугивать игроков фамилиями соперников.

«Нам в «Зените» не хватало психологии. Когда мы играли в Лиге чемпионов, к сожалению, Сергей Богданович [Семак] все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Самое смешное было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто? Шо?» Для меня это была услада, я просто смеялся. Потому что в таких клубах больших, на самом деле, это хороший менталитет», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Он провел в Лиге чемпионов за питерский клуб 25 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. «Зенит» под руководством Семака три раза играл в этом турнире и ни разу не выходил из группы.

Дзюба с сине-бело-голубыми четыре раза выиграл чемпионат России, два раза Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Он покинул команду по окончании сезона-2021/22 и перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», за который играл до ноября 2022 года.

35-летний форвард с февраля 2023 года играет за «Локомотив». В текущем сезоне на его счету 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 20 матчах.