Семак: «Всегда хочется выигрывать крупно, но задачи забить много не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Мальме» (4:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что для его команды было важно победить в прошедшей встрече.

— Стояла ли задача забить как можно больше?

— Нет, конечно. Главное — победа. Конечно, всегда хочется выигрывать крупно, но задачи забить много не было.

— Третий гол «Зенит» забил дальним ударом. Будет ли этот опыт использован в РПЛ?

— Забивать издали не так просто. По xG тяжесть удара с 20-25 метров минимальная. У нас есть Ракицкий, Дуглас и Малком, которые бьют. Они нанесли много ударов, получилось забить один — уже хорошо. Всегда в таких ситуациях нужно выбирать оптимальное продолжение атаки, — сказал Семак.

В составе «Зенита» в матче с «Мальме» голы забили полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.