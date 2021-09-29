Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семак: «Всегда хочется выигрывать крупно, но задачи забить много не было»

22:46
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Мальме» (4:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что для его команды было важно победить в прошедшей встрече.

— Стояла ли задача забить как можно больше?

— Нет, конечно. Главное — победа. Конечно, всегда хочется выигрывать крупно, но задачи забить много не было.

— Третий гол «Зенит» забил дальним ударом. Будет ли этот опыт использован в РПЛ?

— Забивать издали не так просто. По xG тяжесть удара с 20-25 метров минимальная. У нас есть Ракицкий, Дуглас и Малком, которые бьют. Они нанесли много ударов, получилось забить один — уже хорошо. Всегда в таких ситуациях нужно выбирать оптимальное продолжение атаки, — сказал Семак.

В составе «Зенита» в матче с «Мальме» голы забили полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Зенит — Мальме

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Почти не вспотев. «Зенит» разгромил «Мальме» и ждет «Ювентус»
Семак отреагировал на информацию о недовольстве Барриоса своей позицией
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры